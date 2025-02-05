الأهلي يعلن غياب عمر كمال عن مواجهة بتروجت بسبب الإصابة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 20:18

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مودرن سبورت - عمر كمال

أعلن النادي الأهلي استبعاد عمر كمال من مواجهة بتروجت بعد غيابه عن المران الأخير للفريق بسبب الإصابة.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عن عدم مشاركة عمر كمال في المران الأخير قبل مواجهة بتروجت بسبب شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

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وأشار جاب الله إلى أن الجهاز الفني فضّل استبعاد اللاعب من المباراة منعا لتفاقم الإصابة.

ويخضع عمر كمال لتدريبات علاجية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية لاحقا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت في تمام السابعة من مساء غدا الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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