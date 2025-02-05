خبر في الجول - الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مدافع نهضة الزمامرة المغربي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع صلاح الدين مصدق مدافع نادي نهضة الزمامرة المغربي.

ويواصل الزمالك محاولاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك في مفاوضات متقدمة مع صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي، في انتظار الوصول إلى إتفاق نهائي لضم اللاعب.

الزمالك تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

كما تعاقد مع أحمد حسام مدافع نادي الجونة.

ويحتل نادي نهضة الزمامرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 بفارق أقل 6 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.

ولعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين.

صلاح الدين مصدق يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويلعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.