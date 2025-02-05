تشكيل ريال مدريد - رامون يعوض غيابات الدفاع.. وفينيسيوس بديل أمام ليجانيس بالكأس

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويغيب أنطونيور روديجر، وكيليان مبابي، وديفيد ألابا عن مباراة اليوم بسبب الإصابة

وأبقى المدير الفني الإيطالي لاعبه فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

وخاض المدافع الإسباني الشاب جاكوبو رامون أول مباراة بشكل أساسي مع ريال مدريد، بعد مشاركته كبديل مباراة مواجهة سالزبورج النمساوي بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: فيدريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - جاكوبو رامون - فيرلاند ميندي

الوسط: لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - براهيم دياز

الهجوم: أردا جولر - رودريجو - إندريك

وتأهل أتليتكو مدريد لنصف نهائي بطولة كأس الملك بعد الفوز على حساب خيتافي 5-0.

ويلتقي فالنسيا أمام برشلونة، وريال سوسيداد أمام أوساسونا في إطار الدور ذاته.