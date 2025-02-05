مصدر من الأهلي لـ في الجول: إمام تعرض لكدمة واستأنف المران.. وحقيقة تجدد إصابة معلول

استأنف إمام عاشور تدريبات الأهلي بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة في بداية المران.

وخاض الأهلي مرانه الأخير قبل مواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "إمام عاشور تعرض بالفعل لكدمة في بداية المران بكرة مشتركة مع نيتس جراديشار".

وأوضح المصدر "لكن اللاعب استأنف التدريبات بشكل طبيعي بعد تلقي العلاج".

وشدد "لا صحة لتجدد إصابة علي معلول في وتر أكيلس واللاعب شارك في مران الفريق اليوم الأربعاء بصورة طبيعية".

وكانت قد انتشرت تقارير عن تجدد إصابة علي معلول في مران اليوم الأربعاء.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت في تمام السابعة من مساء غدا الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.