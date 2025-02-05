يويفا يصدر عقوبات ضد جماهير روما وفرانكفورت بسبب شغب المشجعين في الدوري الأوروبي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء عقوبات ضد ناديي روما الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب شغب الجماهير.

وتغلب روما على فرانكفورت بهدفين دون مقابل ليضمن الفريق الإيطالي التأهل للملحق المؤهل لثمن النهائي.

وشهدت المواجهة بين الفريقين في ختام مجموعات الدوري الأوروبي شغب جماهيري.

وحدثت مشكلة بين شوطي المباراة في المدرجات مع إطلاق الألعاب النارية ووقوع اشتباكات بين المشجعين لكن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع مما سمح باستئناف اللقاء.

وقرر يويفا غلق مدرجين من الجانب الشمالي لملعب روما عند مواجهة بورتو في 20 فبراير الجاري بالملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

كما تقرر تغريم روما 30 ألف يورو بسبب الشغب الجماهيري.

أما فرانكفورت فتعرض لغرامة مالية قدرها 25 ألف يورو.

وتأهل فرانكفورت بشكل مباشر إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.