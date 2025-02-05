أبو ريدة يلتقي رئيس الاتحاد الفلسطيني ويهديه درع اتحاد الكرة
الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 19:16
كتب : FilGoal
التقي هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جبريل الرجوب وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
وناقش الرجوب مع أبو ريدة سبل التعاون بين الاتحادين المصري والفلسطيني خلال زيارته لمقر الاتحاد المصري الجديد.
وأهدي أبو ريدة درع الاتحاد المصري للرجوب الذي أشاد بحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظي به.
وانتخب أبو ريدة وقائمته لإدارة اتحاد الكرة الجديد لمدة 4 سنوات بعد فوزهم في الانتخابات بالتزكية.
وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة كالتالي:
الرئيس: هاني أبو ريدة.
نائب الرئيس: خالد الدرندلي.
أعضاء مجلس الإدارة:
أحمد حلمي الشريف
حمادة الشربيني
مصطفى أبو زهرة
طارق محمد أبو العينين
وليد عبد الجواد
محمد أبو حسين
إيناس مظهر.
وسيكون خالد الدرندلي هو الوحيد المستمر من مجلس الإدارة القديم بالدورة الجديدة لاتحاد الكرة.