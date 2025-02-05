التجربة المصرية الخامسة.. غزل المحلة يضم محمود وادي

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

محمود وادي - الأهلي × طلائع الجيش

أعلن نادي غزل المحلة ضم محمود وادي لمدة موسمين ونصف الموسم قادما من السويحلي الليبي.

يأتي ذلك بعد 6 أشهر قضاها الدولي الفلسطيني في صفوف الفريق الليبي.

وأصبح الفلسطيني سادس صفقات غزل المحلة بعد عبد الرحمن خالد "جبنة" من الاتحاد، وموسى فراوي من البنك الأهلي وعماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز وأحمد ياسين من البنك الأهلي.

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ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تولي نيكوديموس بابافسيليو مديرا فنيا خلفا لشوقي غريب.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ويستعد زعيم الفلاحين لمواجهة مودرن سبورت غدا الخميس في افتتاح الجولة 12 من الدوري المصري.

وانضم محمود وادي إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2018 إلى المصري البورسعيدي.

وخاض وادي عدة تجارب في الدوري المصري مع أندية بيراميدز وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

وخاض وادي 107 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 11 آخرين.

وكانت أفضل مواسم محمود وادي مع المصري البورسعيدي إذ نجح في موسمين فقط تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين في الدوري.

وخلال مشواره مع الأندية المصرية شارك وادي في 147 مباراة وساهم في 45 هدفا.

ونجح وادي مع الأندية المصرية في مختلف البطولات في تسجيل 33 هدفا وصناعة 12 آخرين.

محمود وادي غزل المحلة الدوري المصري
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