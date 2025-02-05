منافس الزمالك المحتمل - شباب قسنطينة يودع كأس الجزائر

ودع نادي شباب قسنطينة منافسات كأس الجزائر من دور الـ32.

وخسر شباب قسنطينة بهدف دون رد أمام أولمبيك أقبو ضمن دور الـ32 من كأس الجزائر

وسجل سفيان الأشهب لاعب أولمبيك أقبو هدف المباراة الوحيد ليحجز مقعدا في دور الـ16.

ويأتي شباب قسنطينة ضمن 3 فرق من المحتمل أن يلعب الزمالك ضدها في ربع نهائي الكونفدرالية.

ومن المحتمل أن يلعب الزمالك متصدر المجموعة الرابعة ضد أحد أندية (شباب قسنطينة - ستيلنبوش الجنوب إفريقي - أسيك ميموزا الإيفواي).

وتأهل للدور ربع النهائي من الكوفندرالية كل من:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام يوم 20 فبراير الجاري.