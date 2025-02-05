القسم الثاني - تأهل مالية كفر الزيات لدورة الترقي وهبوط دمياط

تأهل فريق مالية كفر الزيات من المجموعة الخامسة إلى دورة الترقي قبل ثلاث جولات من النهاية بعد الانتصار على بيلا.

وفاز مالية كفر الزيات على بيلا بثلاثة أهداف دون رد ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة.

ويتأهل أول ثلاث مراكز من كل مجموعة إلى دورة الترقي من أجل تأهل فريق من كل دورة ترقي إلى دوري المحترفين ليكون الإجمالي صعود 3 أندية من 3 دورات ترقي إلى دوري المحترفين.

وستقام دورة الترقي عقب شهر رمضان حيث تضم كل مجموعة ترقي 6 أندية يخوضون 10 جولات.

وتصدر مالية كفر الزيات ترتيب المجموعة الخامسة ويليه مركز شباب القزازين برصيد 31 نقطة وشباب تلا برصيد 30 نقطة.

فيما هبط نادي دمياط رسميا لدوري القسم الثالث ولم يحقق الفريق أي فوز خلال 19 جولة.

وكانت نتائج الجولة 19 في المجموعة الخامسة كالتالي:

دكرنس 1-2 كفر الشيخ

دمياط 0-2 بني عبيد

بيلا 0-3 مالية كفر الزيات

صيد المحلة 1-1 ميجا سبورت

بايونيرز 3-0 نبروه

وفي المجموعة السادسة اقترب الأولمبي من حسم الصعود بعد ضمان الصعود بنسبة كبيرة بعد الانتصار على المجد.

وفاز الأولمبي على المجد بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول للمجموعة السادسة.

ثم يأتي دلفي برصيد 32 نقطة ثم دمنهور برصيد 30 نقطة ثم طلائع الأسطول برصيد 29 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة 19 في الجولة السادسة كالتالي:

الأولمبي 1-0 المجد

دمنهور 0-2 طلائع الأسطول

أصحاب الجياد 1-0 الحمام

الجزيرة 0-2 دلفي

الزهور 0-0 مركز شباب كوم حمادة

المباريات المتبقية

الأولمبي 38 نقطة يتبقى له دمنهور وطلائع الأسطول والجزيرة

دلفي 32 نقطة يتبقى له مباراتين مع أصحاب الجياد والزهور

دمنهور 30 نقطة يتبقى له الأولمبي والجزيرة وأصحاب الجياد

طلائع الأسطول 29 نقطة ويتبقى له مواجهة مركز شباب كوم حمادة والأولمبي والهلال.