تحت إشراف فيفا.. اتحاد الكرة يواصل فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتنمية المواهب

تواصلت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة العمل بعنوان "اكتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وحاضر خلال ورشة العمل التي تمتد فعالياتها لليوم الثاني بلحسن مالوش الخبير الفني لدى الاتحادين الدولي والإفريقي، أنطوني بافو مسئول التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، سكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي.

كما حاضر أحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري، بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وشارك في ورشة العمل العديد من المدربين المصريين.

ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

وانطلقت أمس الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "كتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.