انتهاء موسم ثنائي أتالانتا

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

إنتر - أتالانتا - السوبر الإيطالي

انتهى موسم ثنائي أتالانتا جانليوكا سكاماكا وجورجيو سكالفيني بعدما تعرض لإصابات طويلة المدى.

ولم يبدأ الثنائي الموسم مع الفريق بسبب معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد سكالفيني للمشاركة في المباريات منذ نوفمبر الماضي عقب تعافيه من الإصابة، لكنه تعرض للإصابة بخلع في الكتف تعرض لها خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
بالأزرق والأسود.. مالديني ينتقل إلى أتالانتا أبطال أوروبا - ليفربول في الصدارة رغم الخسارة بغياب صلاح.. وبرشلونة يتعادل مع أتالانتا تشكيل برشلونة - جارسيا وأراوخو أساسيان أمام أتالانتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم قائمة برشلونة - غياب أولمو وكريستنسن عن مواجهة أتالانتا

بينما أصيب سكاماكا بعدما شارك لمدة 5 دقائق فقط أمام تورينو لكنه تعرض للإصابة في الركبة ويبدو إنها أصعب من المتوقع.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن سكالفيني سيغيب لمدة 3 أشهر بعد إجراء العملية الجراحية.

atalanta-bc-v-acf-fiorentina-serie-a-tim-scalvini

وقال لوكا بيركاسي المدير التنفيذي لأتالانتا عقب نهاية اللقاء: "سيجري الثنائي عملية جراحية، هذا أمر محبط بالنسبة لنا لأننا فقدنا الثنائي لفترة طويلة الذي كان سيشكل خطوة كبيرة لنا ولا يستحق هذا".

وأكمل "سيعود الثنائي أقوى مما كان، ونحن ننتظرهم، على الرغم من أننا لن نتمكن من استضافتهم حتى الموسم المقبل".

epa11869033 Atalanta's Gianluca Scamacca reacts during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs Torino FC at the Gewiss Stadium in Bergamo, Italy, 01 February 2025. EPA-EFE/MICHELE MARAVIGLIA

ويعاني أيضا أتالانتا من إصابة أديمولا لوكمان وسيغيب على إثرها لعدة أسابيع، وكذلك رحيل نيكولو زانيولو لفيورنتينا والذي عوّضه بضم دانييل مالديني من مونزا.

وودع أتالانتا كأس إيطاليا من ربع النهائي بالخسارة من بولونيا بنتيجة 1-0.

وسيلتقي بطل الدوري الأوروبي مع كلوب بروج البلجيكي في ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد مرور 23 جولة من الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

أتالانتا الدوري الإيطالي جورجيو سكالفيني جانليوكا سكاماكا
نرشح لكم
التشكيل - أرسنال بالقوة الضاربة.. وإيزاك يقود نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة التشكيل - الثلاثي الجديد على دكة ميلان.. وديبالا يقود هجوم روما في كأس إيطاليا تشكيل ريال مدريد - رامون يعوض غيابات الدفاع.. وفينيسيوس بديل أمام ليجانيس بالكأس يويفا يصدر عقوبات ضد جماهير روما وفرانكفورت بسبب شغب المشجعين في الدوري الأوروبي ماركا: الحرب مستمرة.. ريال مدريد لن يحضر اجتماع الاتحاد الإسباني بن ناصر يوضح أسباب رحيله عن ميلان صوب مارسيليا "أنا محارب ومقاتل وهذا جنون".. برينسيل كيمبيمبي يعود للملاعب بعد غياب عامين تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب
أخر الأخبار
مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم 2 دقيقة | سعودي في الجول
الصربي راموفيتش مدربا جديدا لشباب بلوزداد الجزائري 5 دقيقة | الوطن العربي
التشكيل - أرسنال بالقوة الضاربة.. وإيزاك يقود نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بتروجت - تواجد رشاد المتولي وشيكودي أمام الأهلي في الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - الثلاثي الجديد على دكة ميلان.. وديبالا يقود هجوم روما في كأس إيطاليا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - الزمالك يتعاقد مع لاعبة منتخب غانا.. وفي الجول يكشف التفاصيل 34 دقيقة | الكرة المصرية
ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. لاتي لاث يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي 52 دقيقة | أمريكا
في الجول يكشف سبب 8 غيابات عن قائمة الأهلي أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي