انتهاء موسم ثنائي أتالانتا

انتهى موسم ثنائي أتالانتا جانليوكا سكاماكا وجورجيو سكالفيني بعدما تعرض لإصابات طويلة المدى.

ولم يبدأ الثنائي الموسم مع الفريق بسبب معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد سكالفيني للمشاركة في المباريات منذ نوفمبر الماضي عقب تعافيه من الإصابة، لكنه تعرض للإصابة بخلع في الكتف تعرض لها خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

بينما أصيب سكاماكا بعدما شارك لمدة 5 دقائق فقط أمام تورينو لكنه تعرض للإصابة في الركبة ويبدو إنها أصعب من المتوقع.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن سكالفيني سيغيب لمدة 3 أشهر بعد إجراء العملية الجراحية.

وقال لوكا بيركاسي المدير التنفيذي لأتالانتا عقب نهاية اللقاء: "سيجري الثنائي عملية جراحية، هذا أمر محبط بالنسبة لنا لأننا فقدنا الثنائي لفترة طويلة الذي كان سيشكل خطوة كبيرة لنا ولا يستحق هذا".

وأكمل "سيعود الثنائي أقوى مما كان، ونحن ننتظرهم، على الرغم من أننا لن نتمكن من استضافتهم حتى الموسم المقبل".

ويعاني أيضا أتالانتا من إصابة أديمولا لوكمان وسيغيب على إثرها لعدة أسابيع، وكذلك رحيل نيكولو زانيولو لفيورنتينا والذي عوّضه بضم دانييل مالديني من مونزا.

وودع أتالانتا كأس إيطاليا من ربع النهائي بالخسارة من بولونيا بنتيجة 1-0.

وسيلتقي بطل الدوري الأوروبي مع كلوب بروج البلجيكي في ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد مرور 23 جولة من الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.