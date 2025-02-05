ماركا: الحرب مستمرة.. ريال مدريد لن يحضر اجتماع الاتحاد الإسباني

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد سالزبورج - دوري أبطال أوروبا

لا تزال الحرب مستمرة بين ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب ما حدث الأسبوع الماضي في مواجهة الفريق ضد إسبانيول.

وكان ريال مدريد قد أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق أنه أول الحاضرين للاجتماع.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تراجع ريال مدريد عن حضور الاجتماع بسبب أخطاء التحكيم.

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وأصدر ريال مدريد بيانا بشكوى التحكيم للاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة.

ودعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى يوم عمل من الأندية المحترفة ضمن المرحلة الجديدة من الحوار لكن ريال مدريد قرر عدم الحضور بسبب كل ما حدث في الأيام الأخيرة.

وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع التفاعل مع أحداث التحكيم بما في ذلك المراحل الأولى من كأس الملك.

ولا يزال الاتحاد الإسباني يأمل في عدول ريال مدريد عن قراره وحضور الاجتماع يوم الخميس.

وشدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على دعمه لحكام الدوري الإسباني بعد بيان ريال مدريد.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

الاتحاد الإسباني ريال مدريد
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