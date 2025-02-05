الدوري المصري سيدات - دجلة ينتصر 14-0.. وفوز الأهلي ومسار وتعادل الزمالك

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

فريق الأهلي سيدات

حقق وادي دجلة انتصار كاسحا بنتيجة 14-0 على بالم هيلز كأكبر انتصار في الموسم الجاري من دوري الكرة النسائية 2024-25.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 19 والأخيرة قبل خوض المرحلة النهائية التي ستحسم البطل والفريق الهابط للدرجة الثانية.

وحقق وادي دجلة أكبر انتصار في الموسم الجاري بالفوز على بالم هيلز بنتيجة 14-0.

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وسجلت أميرة لاعبة دجلة 7 أهداف من أصل 14 هدفا خلال اللقاء.

وتفوق مسار حامل اللقب على مودرن سبورت بنتيجة 3-1 ليعزز طريقه في الصدارة.

وتعادل زد مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، فيما فاز البنك الأهلي بثلاثية دون رد على المعادي واليخت.

وفرض الطيران نتيجة التعادل 2-2 على الزمالك، وتفوق بيراميدز بنتيجة 3-0 على اتحاد بسيون.

وسجلت ثريا أشرف 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز الأهلي على المصري بنتيجة 8-0.

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