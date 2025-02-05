الدوري السعودي - بونو وليوناردو وبيولي الأفضل في يناير

حصد المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال جائزة أفضل حارس مرمى بالدوري السعودي عن شهر يناير 2025.

فيما نال الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر جائزة أفضل مدرب بالمسابقة عن الشهر ذاته.

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضل في الدوري السعودي عن شهر يناير.

وحصد البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال، جائزة أفضل لاعب في شهر يناير.

فيما منحت اللجنة المدرب ستيفانو بيولي مدرب النصر، جائزة المدرب الأفضل عن الشهر ذاته.

أما جائزة أفضل حارس مرمى، فقد ذهبت إلى المغربي ياسين بونو حارس الهلال.

وحصل اللاعب الشاب مصعب الجوير، لاعب نادي الشباب على جائزة اللاعب الواعد، للمرة الرابعة على التوالي.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن اتحاد جدة.