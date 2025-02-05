بن ناصر يوضح أسباب رحيله عن ميلان صوب مارسيليا

أوضح إسماعيل بن ناصر لاعب مارسيليا الجديد سبب انتقاله لصفوف الفريق من ميلان في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم الدولي الجزائري على سبيل الإعارة لصفوف الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وقال بن ناصر خلال المؤتمر الصحفي: "دائما كنت مشجعا لمارسيليا، والمشروع مثير للغاية بالنسبة لي".

وأضاف "جرت محادثات من قبل في الصيف، لكنها توقفت في اللحظات الأخيرة، إذا جئت هنا ذلك لأن ميلان لم يعد يريدني أو لأنهم نصحوني بالانتقال هنا والعكس صحيح".

وأكمل "كانت هذه رغبتي، قلت لوكيلي إني أريد الانتقال لمارسيليا وليس لأي نادٍ آخر، أنا هنا وسعيد للغاية".

وأردف "في الصيف عندما عدت من الإصابة حدثت المفاوضات الأولى مع مارسيليا، لكن باولو فونسيكا أخبرني بأنه يعتمد عليّ، ولم تتقدم المفاوضات".

وواصل "كان هناك لاعبين جيدين في الوسط، ودي زيربي تحدث معي وماذا يريد مني في الملعب".

وأتم "لطالما أحببت فكرة اللعب مع مدرب مثله، والآن هذا يحدث ما يجعل الأمور أفضل".

وانضم بن ناصر على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند يتيح لمارسيليا أحقية الشراء مقابل 12 مليون يورو.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الفني لـ ميلان في مؤتمر صحفي: "رحيل إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا؟ لقد كان لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا، لكن إذا ما جاء لاعب وطلب الرحيل، فلا ينبغي أن يبقى".

وأضاف "بن ناصر كان يبحث عن مغامرة جديدة، وبحثنا عن أفضل حل بالنسبة له ولنا وتوصلنا إلى قرار الموافقة على رحيله".

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

ولعب بن ناصر 8 مباريات منذ بداية الموسم مع ميلان وخلالها صنع هدفا ولم يسجل.

وعاد بن ناصر من إصابة طويلة في الركبة.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.