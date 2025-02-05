هل يرحل دالا؟ مهاجم العراق يزامل حمدي فتحي في الوكرة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

أعلن نادي الوكرة القطري يوم الأربعاء ضم المهاجم العراقي أيمن حسين قادما من الخور.

وانضم أيمن حسين البالغ من العمر 28 عامًا للوكرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "أيمن حسين وكراوي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الخور حتى نهاية الموسم الجاري".

أخبار متعلقة:
بعد 3 أشهر راحة.. البنزرتي يبدأ تجربته التدريبية رقم 38 خبر في الجول – لضم أحدهما.. الأهلي يخوض جولة أخيرة من المفاوضات مع كوتيسا وجيلسون دالا تقرير: مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب تونس بتروجت: مستعدون لمواجهة الأهلي.. ولن نقف ضد رغبة أي لاعب في الرحيل

Image

في الوقت نفسه، أعلن نادي الخور ضم ريكاردو جوميز قادما من الوكرة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وشارك أيمن حسن مع الخور في 11 مباراة هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تكون صفقة ضم أيمن حسين خطوة في طريق رحيل الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الفريق.

إذ ارتبط اسم جيلسون دالا بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك وعدة فرق أخرى.

لكن اقتربت مفاوضات نادي الزمالك مع الوكرة القطري بشأن المهاجم الأنجولي جيلسون دالا من الفشل، حسبما علم FilGoal.com.

وذلك بسبب رغبة جيلسون دالا في عدم الانتقال للعب في مصر، وهو السبب ذاته الذي جعله يرفض فكرة الانتقال إلى الأهلي في وقت سابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي يدرس التعاقد مع اللاعب بعد تصريحات رئيس النادي القطري بموافقته على انتقال لاعبه إلى الأحمر دون مقابل.

وكان الأهلي أتم اتفاقه مع جيلسون دالا قبل أسابيع للانضمام لصفوفه قبل أن يتراجع اللاعب بسبب رفض زوجته الانتقال للعيش في القاهرة.

قبل أن يتم رفع اسم اللاعب من قائمة الوكرة المحلية لتسجيل المهاجم العراقي أيمن حسين.

وبات جيلسون دالا في القائمة الآسيوية فقط للمشاركة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

أيمن حسين جيلسون دالا الوكرة الخور الأهلي الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول – لضم أحدهما.. الأهلي يخوض جولة أخيرة من المفاوضات مع كوتيسا وجيلسون دالا الاتحاد السكندري يستعير سمير فكري وإسلام مرزوق خبر في الجول - محاولات من الزمالك لضم بولبينة.. وبارادو متمسك بمقابل مالي كبير خبر في الجول – مفاوضات الزمالك مع جيلسون دالا تقترب من الفشل أيندهوفن يستعير مالاسيا من مانشستر يونايتد خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر بارادو الجزائري: الزمالك تقدم بـ 3 عروض لضم بولبينة.. وهذا موقف اللاعب خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض
أخر الأخبار
القسم الثاني - تأهل مالية كفر الزيات لدورة الترقي وهبوط دمياط 16 دقيقة | الكرة المصرية
تحت إشراف فيفا.. اتحاد الكرة يواصل فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتنمية المواهب 35 دقيقة | الكرة المصرية
انتهاء موسم ثنائي أتالانتا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: الحرب مستمرة.. ريال مدريد لن يحضر اجتماع الاتحاد الإسباني 37 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري سيدات - دجلة ينتصر 14-0.. وفوز الأهلي ومسار وتعادل الزمالك 50 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري السعودي - بونو وليوناردو وبيولي الأفضل في يناير 53 دقيقة | سعودي في الجول
بن ناصر يوضح أسباب رحيله عن ميلان صوب مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
هل يرحل دالا؟ مهاجم العراق يزامل حمدي فتحي في الوكرة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي