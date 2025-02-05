هل يرحل دالا؟ مهاجم العراق يزامل حمدي فتحي في الوكرة

أعلن نادي الوكرة القطري يوم الأربعاء ضم المهاجم العراقي أيمن حسين قادما من الخور.

وانضم أيمن حسين البالغ من العمر 28 عامًا للوكرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "أيمن حسين وكراوي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الخور حتى نهاية الموسم الجاري".

في الوقت نفسه، أعلن نادي الخور ضم ريكاردو جوميز قادما من الوكرة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وشارك أيمن حسن مع الخور في 11 مباراة هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تكون صفقة ضم أيمن حسين خطوة في طريق رحيل الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الفريق.

إذ ارتبط اسم جيلسون دالا بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك وعدة فرق أخرى.

لكن اقتربت مفاوضات نادي الزمالك مع الوكرة القطري بشأن المهاجم الأنجولي جيلسون دالا من الفشل، حسبما علم FilGoal.com.

وذلك بسبب رغبة جيلسون دالا في عدم الانتقال للعب في مصر، وهو السبب ذاته الذي جعله يرفض فكرة الانتقال إلى الأهلي في وقت سابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي يدرس التعاقد مع اللاعب بعد تصريحات رئيس النادي القطري بموافقته على انتقال لاعبه إلى الأحمر دون مقابل.

وكان الأهلي أتم اتفاقه مع جيلسون دالا قبل أسابيع للانضمام لصفوفه قبل أن يتراجع اللاعب بسبب رفض زوجته الانتقال للعيش في القاهرة.

قبل أن يتم رفع اسم اللاعب من قائمة الوكرة المحلية لتسجيل المهاجم العراقي أيمن حسين.

وبات جيلسون دالا في القائمة الآسيوية فقط للمشاركة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2.