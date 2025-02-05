بتروجت: مستعدون لمواجهة الأهلي.. ولن نقف ضد رغبة أي لاعب في الرحيل

كشف محمد أيمن المشرف على الكرة عن طريقة تعامل إدارة النادي مع العروض التي يتلقاها اللاعبين.

ويستعد بتروجت لمواجهة الأهلي على استاد السلام في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن عبر قناة أون تايم سبورتس:"الأهلي فريق كبير وبطل الدوري ولكن الحمد لله مستعدين بشكل جيد واللاعبين دخلوا أجواء المباراة".

وواصل "فريقنا سيكون شبه مكتمل باستثناءات بسيطة، وعاد لنا بدر موسى".

وأتم "التعامل مع عروض اللاعبين له جزئين أولا جزء نفسي عن طريق سيد عيد والآخر عن طريق الإدارة ونتحدث مع اللاعبين كثيرا والعروض شيء طبيعي وفترة الانتقالات الشتوية تكون حساسة وقلنا للاعبين لن نقف أمام رغبة أي منهم ولكن ندرس العروض بشكل جيد".

وكان الأهلي قد تعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل بتروجت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.