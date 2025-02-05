مران الزمالك – استمرار تأهيل عمر جابر وعبد الله السعيد

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الأربعاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وعقد سيباستيان جروس مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز خلال الفترة الحالية.

وشرح جروس الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية.

وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية على هامش المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز.

وأدى اللاعب الفقرة البدنية والتأهيلية برفقة زملائه في الفريق قبل أن يؤدي تدريبات خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يكمل باقي فقرات المران برفقة اللاعبين.

كما واصل عبد الله السعيد خوضه لتدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بآلام في ظهر وشد في السمانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبلة في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.