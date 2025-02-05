"أنا محارب ومقاتل وهذا جنون".. برينسيل كيمبيمبي يعود للملاعب بعد غياب عامين

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

برينسيل كيمبيمبي

ظهر برينسيل كيمبيمبي لأول مرة في ملاعب كرة القدم بعد عامين من الغياب.

وشارك الفرنسي صاحب الـ 29 عاما لعدة دقائق في الفوز على لومان بكأس فرنسا أمس الثلاثاء.

وغاب الدولي الفرنسي عن الملاعب منذ 26 فبراير 2023 حيث عانى من الإصابة ضد ليل آنذاك، وأجرى جراحتين لعلاج القطع الذي تعرض له في وتر أكيليس وهو ما تسبب في غيابه لمدة عامين.

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وتواجد كيمبيمبي في قائمة باريس سان جيرمان في نوفمبر 2024 من قبل لكنه لم يشارك منذ ذلك الحين.

وأشركه لويس إنريكي في لقاء الأمس خلال آخر 10 دقائق.

وقال برينسيل عبر قناة بي إن سبورتس: "مرت فترة طويلة منذ أن اختبرت هذا الشعور، أنا سعيد لعودتي مرة أخرى ولكوني قادرا على مساعدة الفريق".

وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة، وهو ما يحدث منذ وقت طويل، أنا محارب، مقاتل، شعرت بالكثير من المشاعر الليلة، بعد ابتعاد لمدة عامين، فهذا جنون".

ولم يعرف الفرنسي سوى قميص سان جيرمان منذ بداية مسيرته سواء الناشئين أو الشباب وصولا للفريق الأول.

وخاض بقميص سان جيرمان 237 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسابقات.

وتوج مع الفريق بـ 21 لقبا وشارك في التتويج بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2020-21 بقميص منتخب فرنسا.

برينسيل كيمبيمبي باريس سان جيرمان كأس فرنسا
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