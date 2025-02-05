تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

ديريك كوتيسا - سيرفيت

زعمت تقارير سويسرية عن وجود أزمة تلوح في الأفق بين ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت وناديه بعد جلوسه احتياطيا خلال لقاء سيون في الدوري السويسري الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وبدأ كوتيسا على مقاعد بدلاء خلال لقاء سيون والذي انتهى بالتعادل 3-3 وشارك في بداية الشوط الثاني دون أن يسجل أو يصنع، وهو ما انتهى بتصريحات غاضبة من اللاعب.

ووفقا لموقع tdg السويسري فإن ريني فايلر المدير الرياضي للنادي لا يتدخل في قرارات توماس هابيرلي المدير الفني للفريق.

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وأشار التقرير إلى أن هناك إصرار كبير من الأهلي لضم اللاعب لكن هناك رفض من اللاعب ووكيله للانتقال في الوقت الجاري.

وكشف التقرير أن فايلر اقترح على اللاعب فرصة الانتقال لمصر لكن اللاعب رفض ويريد الانتقال بنهاية الموسم، في صفقة انتقال حر، وبالتالي لن يحصل سيرفيت على أي قيمة من بيع اللاعب.

وتساءل التقرير هل النادي مستعد للتخلي عن لاعبه بقيمة تصل لـ 1.5 مليون يورو للأهلي؟

وكتب التقرير: "في كل الأحوال، كان على ديريك كوتيسا أن يوافق، وحتى الآن، موقفه واضح للغاية: فهو لا يريد الذهاب إلى مصر، بل يريد إنهاء الموسم في سيرفيت وأن يكون لديه الوقت للاختيار بحرية تامة بعد ذلك".

وعقب نهاية اللقاء المثير بنتيجة 3-3 والاكتفاء بمشاركة كبديل منذ بداية الشوط الثاني، أبدى كوتيسا لاعب سيرفيت انزعاجه من الجلوس على مقاعد البدلاء عقب نهاية اللقاء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السويسرية.

وقال كوتيسا عقب المباراة: "تفاجأت ومحبط، وهذا قرار المدرب، ربما من أجل الفوز بالمباراة، كان عليه ألا يشركني في الشوط الأول، في ذلك الوقت كنت غاضبا وحولت ذلك الغضب لتأثير في أرضية الملعب".

وأضاف "لم نفز في المباريات الأخيرة، هناك شيء يجب تغييره، وأنا دفعت الثمن".

فيما برر توماس هابيرلي المدير الفني موقفه قائلا: "قررت مداورة اللاعبين، وكان من المفترض أن يجلس على الدكة لمرة واحدة، فهو لاعب مثل البقية".

وأتم "لم نفز في آخر 3 مباريات بوجوده، لذلك أردنا أن يشارك كبديل، وفكرنا أنه إذا شارك وهو في حال بدنية أفضل ربما يقتل اللقاء، عندما لا تفوز لا تكون الأمور جيدة، رأينا لاعبين آخرين وهو شارك كبديل".

ويحتل سيرفيت المركز الرابع في ترتيب الدوري السويسري بعد مرور 22 جولة برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن لوجانو المتصدر.

وتراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري السويسري بعد 4 تعادلات متتالية محليا، إذ لم يحقق بعد الفوز في 2025.

ويتصدر صاحب الأصول الأنجولية ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

وقال بول بوليندروف وكيل دريك كوتيسا لـ FilGoal.com: "سنكمل موسمنا مع سيرفيت ولن نرحل، توصلنا لاتفاق مع سيرفيت على ذلك".

وشدد "سنحدد مستقبل اللاعب في الصيف بعد نهاية عقده".

وحسبما علم FilGoal.com فإن السويسري رغب في توقف المفاوضات في ظل صعوبة التفاوض بين الناديين لإتمام التعاقد حاليا.

وينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري مع سيرفيت وهو ما يعني أنه سيكون حرا في تحديد وجهته المقبلة دون الرجوع لناديه.

وخاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا ورميس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيرفيت.

وخاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2، وينتهي تعاقده مع الفريق السويسري بنهاية الموسم.

وأعلن الأهلي ضم الرباعي: أحمد رضا من بتروجت ونتيس جراديشار من فيهرفار المجري ومصطفى العش من زد وأشرف بنشرقي في صفقة انتقال حر.

ديريك كوتيسا سيرفيت الدوري السويسري
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