النصر يستعيد لابورت بعد وفاة والده

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 15:26

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

عاد إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي إلى تدريبات فريقه يوم الأربعاء، بعد غيابه خلال الأيام الماضية بسبب وفاة والده.

يوم السبت الماضي أعلن النصر غياب لابورت عن التدريبات والمباريات لأيام بسبب وفاة والده.

وشارك لابورت في التدريبات يوم الأربعاء عقب عودته للسعودية استعدادًا لمواجهة الفيحاء المقبلة.

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وسيكون لابورت حاضرا بشكل طبيعي في مباراة الفيحاء، حيث ستكون مشاركته مرهونة بقرار مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

ويواجه النصر نظيره الفيحاء مساء الجمعة المقبل، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري السعودي.

واضطر لابورت للمغادرة إلى فرنسا خلال الشهر الماضي أكثر من مرة للوقوف بجانب عائلته، بسبب حالة والده الصحية الحرجة.

وغاب لابورت عن النصر في 10 مباريات خلال الموسم الجاري.

وخاض المدافع الدولي 19 مباراةً برفقة النصر منذ انطلاقة الموسم، وسجل 4 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.

إيمريك لابورت النصر الفيحاء
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