الاتحاد السكندري يستعير سمير فكري وإسلام مرزوق
الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 15:18
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع سمير فكري لاعب المصري.
إسلام مرزوق
النادي : بلدية المحلة
سمير فكري
النادي : المصري
وسينضم أن سمير سينتقل إلى الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
وانضم فكري للمصري في بداية الموسم الماضي قادما من الداخلية.
كما أعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع إسلام مرزوق لاعب بلدية المحلة أيضا على سبيل الإعارة ولكن مع أحقية الشراء.
وأتم الاتحاد 5 صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد حتى الآن مع كل من محمود علاء وشكري نجيب بالإضافة لاستعارة يوسف أسامة نبيه من بيراميدز.
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