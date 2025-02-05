خبر في الجول - محاولات من الزمالك لضم بولبينة.. وبارادو متمسك بمقابل مالي كبير

يواصل الزمالك تكثيف مفاوضاته في الساعات الأخيرة لضم عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأبيض يحاول التوصل لاتفاق في الساعات المقبلة مع النادي الجزائري لضم هدافه.

وعلم FilGoal.com أيضا أن النادي الجزائري متمسك بالحصول على 3 ملايين دولار.

فيما يسعى الزمالك لتقليل المبلغ والدفع بنظام التقسيط بما يناسب إمكانيات النادي المالية في الفترة الحالية.

وسبق أن صرّح أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري عبر أون تايم سبورتس: "الزمالك دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم عادل بولبينة لاعب الفريق. نملك عروضا آخرى من أوروبا والشرق الأوسط والجزائر لضم اللاعب".

وأضاف "الزمالك تقدم بعرض أول وثان ولكن العرض الثالث الذي وصلنا اليوم كان جديا للغاية. نحن ندرس عرض الزمالك وكذلك العروض الآخرى قبل اتخاذ القرار النهائي".

وشدد "الزمالك يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة. لم يصلنا أي عروض من أندية مصرية باستثناء عرض الزمالك".

وأتم "اللاعب بالطبع يفضل الاحتراف الأوروبي لكنه لا يرفض اللعب في الزمالك، وإذا ما تم انتقاله سيقدم الإضافة الفنية بكل تأكيد نظرا لقدراته الفنية الكبيرة".

عادل بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 12 هدفا عقب مرور 15 جولة وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.

في آخر 8 مباريات خاضها بولبينة بالدوري الجزائري نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

بولبينة صاحب الـ 21 عاما خاض بشكل عام 16 مباراة مع بارادو في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في 15 هدفا إذ سجل 12 وصنع 3 آخرين.