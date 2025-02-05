خبر في الجول – مفاوضات الزمالك مع جيلسون دالا تقترب من الفشل

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

جيلسون دالا - الوكرة

اقتربت مفاوضات نادي الزمالك مع الوكرة القطري بشأن المهاجم الأنجولي جيلسون دالا من الفشل.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات الزمالك مع نادي الوكرة القطري اقتربت من عدم الاكتمال بشأن المهاجم المرشح للانتقال للأبيض.

وذلك بسبب رغبة جيلسون دالا في عدم الانتقال للعب في مصر، وهو السبب ذاته الذي جعله يرفض فكرة الانتقال إلى الأهلي في وقت سابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأعلن الزمالك عن صفقتين في الانتقالات الجارية وهما أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

ولا يزال الزمالك يعمل على اتمام بعض الصفقات الأجنبية قبل نهاية القيد المحلي في مصر يوم 8 فبراير الجاري.

وكشفت صحيفة العرب القطرية في وقت سابق عن تواصل إدارة الزمالك مع الوكرة من أجل ضم جيلسون دالا مهاجم الفريق.

وكان الوكرة أتم تعاقده مع العراقي أيمن حسين لتدعيم هجوم الفريق في يناير الجاري.

وسجل الوكرة القطري أيمن حسين في قائمة الفريق بينما تم استبعاد جيلسون دالا من القائمة المحلية.

وبات جيلسون دالا في القائمة الآسيوية فقط للمشاركة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

جيلسون دالا الزمالك الوكرة
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