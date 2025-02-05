مؤتمر فليك: تشيزني هو حارسنا الأول.. وهذا موقف جافي من مواجهة فالنسيا

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

كشف هانس فليك مدرب برشلونة على أن جافي سيغيب عن مباراة فالنسيا.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا غدا الخميس في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة فالنسيا تلك المرة ستكون مختلفة لأنها ستكون خارج الملعب والأجواء ستكون مختلفة".

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وواصل "داني أولمو سيكون خيارا للشوط الثاني وبالنسبة لجافي فهناك بروتوكول ولن يكون متاحا غدا، اليوم تدرب بشكل منفرد وهذا جيد لأن الاصطدام كان قويا جدا وبالنسبة للاعب الآخر المصاب أيضا".

وتابع "أولمو أظهر أهميته بالنسبة لنا في أكثر من مناسبة، هو يسجل الأهداف ويجيد الاحتفاظ بالكرة ومن المهم امتلاك لاعبين مثله بالفريق، ولكن يجب أن نعتني به لأنه أصيب لفترة ليست بالقصيرة ولكنه مهم جدا لنا".

وأكمل "لأكون صريحا لا أريد الحديث عن بيان ريال مدريد ضد التحكيم، لقد قاموا بذلك الأمر ولكنها ليست طريقتنا ولكل فريق طريقته، نحن بشر ونرتكب الأخطاء ومهنة التحكيم صعبة ويجب أن نهتم بهم لأن الأمر ليس سهلا".

وأردف "أتذكر أول مباراة في الدوري ضد فالنسيا، لقد كانت صعبة واحتجنا للكثير من العمل وقد ضغطوا بشكل جيد وحققنا فوزا غير سهل وغدا سيكون الأمر مماثل لأنها مباراة كأس، غدا لا يمكننا الفوز باللقب ولكن يمكننا خسارته".

وكشف "من الطبيعي أن نجري عمليات التدوير، سنلعب في التاسعة والنصف مساء وهذا وقت متأخر ولن نتمكن من السفر وسيكون لدينا مباراة بعدها ضد إشبيلية ولذلك يجب أن نفكر عن اللاعبين".

وأتم "تشيزني هو حارسنا رقم واحد حاليا هذا واضح، أتفهم أننا نقارن بين لاعبين، إنياكي حارس رائع ولكننا اخترنا تشيزني بسبب شخصيته وعندما نتخذ قرارا نتلزم به، ودائما ما نقرر الأفضل للفريق".

برشلونة هانس فليك
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