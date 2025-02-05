في عيد ميلاده الـ 40.. كم هدفا سجل رونالدو في كل عقد من عمره

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 13:40

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريستيانو رونالدو - النصر

يتم اليوم كريستيانو رونالدو عامه الـ 40 والذي لم يمنعه حتى الآن من الاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية.

خلال مسيرته حطم رونالدو العديد والعديد من الأرقام القياسية التي من الصعب إحصائها ولكن يبقى الرقم الأبرز والأهم هو كونه الهداف التاريخي لكرة القدم.

رونالدو سجل حتى الآن 923 هدفا وأصبح على بعد 77 هدفا ليكون أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 1000 هدف.

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دائما ما تكون فترة العشرينيات من العمر هي فترة الازدهار في كرة القدم والتي يقدم فيها اللاعب أعلى أداء ويسجل أعلى أرقامه وكما يسميها البعض فترة النضج.

ولكن بالنظر إلى مسيرة رونالدو ستجد شيئا مثيرا للإعجاب وهو أن جميع فتراته الكروية كانت بمثابة فترة نضج ولم يتوقف أبدا عن تسجيل الأرقام وعلى عكس اللاعبين فإن الثلاثينيات التي يتراجع فيها مستوى اللاعبين أغلب الوقت كانت هي الفترة التي حقق فيها رونالدو أفضل أرقامه طوال مسيرته.

ويستعرض لكم FilGoal.com عدد أهداف رونالدو في كل عقد من عقود عمره.

البداية ستكون في العقد الثاني من عمره وقبل إتمامه الـ 20 عاما، في تلك الفترة كان رونالدو شابا لم يبدأ في التوهج ولكن ليس النجم العالمي الذي نعرفه حاليا، ولكنه أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم.

وتمكن رونالدو من تسجيل 20 هدفا قبل وصوله لعامه الـ 20 كانوا بقميص مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة ومنتخب البرتغال بالطبع دون احتساب مبارياته مع فرق الأعمار السنية لأي منهم.

خلال فترة العشرينيات أو فترة النضج لأي لاعب كرة قدم تمكن رونالدو من تسجيل 443 هدفا ناهيك عن تحقيق العديد من الألقاب، وهي أرقام كافية لختام مسيرته وجعلها أسطورة، كون أن بعض أساطير كرة القدم لم تصل لتلك الأرقام خلال مسيرته.

وصل رونالدو إلى سن الثلاثين وأصبح من المتوقع أن يبدأ مستواه وأرقامه في الهبوط بشكل تدريجي على مدار السنوات.

ولكن ما حدث كان على عكس المتوقع، صدق أو لا تصدق رونالدو سجل خلال فترة الثلاثينيات من عمره أهدافا أكثر من التي سجلها في العشرينيات.

أسطورة كرة القدم البرتغالية وصل اليوم إلى عامه الـ 40 وقد سجل منذ أن تم 30 عاما وحتى الآن 460 هدفا بقميص ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال وأخيرا النصر السعودي الذي لا يزال يلعب بصفوفه حتى الآن.

رونالدو على بعد 77 هدفا فقط من هدفه رقم 1000 والذي صرح في أكثر من مرة بأنه غير مهووس بالوصول إليه ولكنه بكل تأكيد تحدي جديد يضاف للأسطورة الذي يعشق التحديات في كرة القدم.

الآن بعد وصوله إلى عقده الخامس من العمر، كم سيسجل رونالدو من أهداف بعد تخطيه الـ 40 عاما؟

كريستيانو رونالدو النصر
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