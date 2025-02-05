بيلد تكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كين مع بايرن.. وبند يعيده للدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة بيلد قيمة الشرط الجزائي في عقد هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ وبند يجعله يعود بسهولة للدوري الإنجليزي.

ويتألق كين مع بايرن منذ وصوله من توتنام في صيف 2023.

وأوضح التقرير أن كين عندما انضم إلى بايرن، أراد إدراج شرط في عقده يسمح له بالعودة إلى الدوري الإنجليزي إذا سنحت الفرصة.

وأضاف التقرير أن عقد البالغ من العمر 31 عامًا به شرط جزائي كان يمكن تفعيله خلال يناير 2025 بقيمة 80 مليون يورو، ومع ذلك، لم يتم تفعيل الشرط وانتهى الآن.

ويتحول البند تلقائيا ليصبح ساري المفعول في الصيف المقبل بقيمة 65 مليون يورو، وفقا للتقرير.

يذكر أن عقد قائد منتخب إنجلترا مع بايرن ينتهي في صيف 2027.

أحد أهداف كين هو احتلال قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، إذ يحتل حاليا المركز الثاني في الترتيب، بفارق 47 هدفا خلف المتصدر آلان شيرار.