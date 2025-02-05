أغلى 10 صفقات في يناير.. مرموش الثاني ونجم النصر يتصدر القائمة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

حقق انتقال عمر مرموش نجم منتخب مصر من ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي رقما قياسيا من حيث القيمة.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وشهدت الانتقالات الشتوية في أوروبا الكثير من الأرقام القياسية في قيمة انتقالات اللاعبين، ومنهم عمر مرموش.

وبالنظر إلى أغلى 10 انتقالات حدثت في الشتاء، سنجد أن صفقة مرموش إلى مانشستر سيتي هي الثانية في الترتيب.

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بينما يتصدر القائمة جون دوران المنتقل من أستون فيلا الإنجليزي إلى النصر السعودي.

ويستعرض معكم FilGoal.com قائمة أغلى 10 صفقات في الانتقالات الشتوية الماضية.

1- جون دوران – 77 مليون يورو

من أستون فيلا الإنجليزي إلى النصر السعودي

Aston Villa's Duran joins Saudi club Al Nassr for reported £64 mln | Arab News

2- عمر مرموش – 75 مليون يورو

من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

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3- نيكولاس جونزاليس – 60 مليون يورو

من بورتو البرتغالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

5- جالينو – 50 مليون يورو

من بورتو البرتغالي إلى أهلي جدة السعودي

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6- عبد القادر خوسانوف – 40 مليون يورو

من لانس الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

عشر معلومات عن عبدالقادر خوسانوف

7- فيتور رييس – 37 مليون يورو

من بالميراس البرازيلي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

Manchester City sign Brazilian defender Vitor Reis from Palmeiras for £29.6m | Manchester City | The Guardian

8- لويز هنريكي – 33 مليون يورو

من بوتافوجو البرازيلي إلى زينيت الروسي

Luiz Henrique - Player profile 24/25 | Transfermarkt

9- باتريك دورجو – 30 مليون يورو

من ليتشي الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

Who is Man Utd's new signing Patrick Dorgu and how will he fit in?

10- ألبيرتو كوستا – 13.8 مليون يورو

من فيتوريا جيماريش البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي

Juventus Unveil New Signing Alberto Costa

مانشستر سيتي الانتقالات الشتوية عمر مرموش
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