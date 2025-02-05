مع قرب انتهاء عقده.. الدوسري يشدد على رغبته في البقاء مع الهلال

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

شدد سالم الدوسري، جناح الهلال على رغبته في البقاء مع الأزرق وسعيه لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية مع الفريق.

وتألق الدوسري في فوز الهلال على بيرسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء بنتيجة 4-1 في سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الدوسري في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "منذ بداية مشواري في الهلال، وأنا أطمح لتقديم الأفضل. الهلال فريق كبير وعالمي، ولن أخرج منه طالما ظللت قادرًا على تقديم الكثير".

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وأضاف "أشعر بالضغط الآن بسبب قرب نهاية عقدي بنهاية الموسم، حين أرى أنني لن أتمكَّن من العطاء في الملعب، سيكون الأمر مختلفًا".

وأكمل "طموحي كسر الأرقام دائمًا، ويتوجَّب على اللاعب أن يكون طموحا، وأن يقدم أداءً مميزا، وأن يستمتع داخل الملعب. أمامي المزيد، وسأكسر أرقامًا أكثر في الدوري وفي آسيا".

الدوسري وصل لـ50 مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا وهو الأكثر في تاريخ البطولة.

وعن صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضد زميله المدافع علي البليهي لحظة دخوله كبديل، أوضح الدوسري "مرور أي لاعبٍ بفترة هبوطٍ في المستوى أمرٌ طبيعي. نحن ندعمه، ونشدُّ على يده".

وأتم "الجماهير عاطفيةٌ في أحكامها، وبينها الكارهون والمحبُّون والمنتقدون، لكننا في الهلال وحدةٌ واحدةٌ، ونقف مع زميلنا".

سالم الدوسري الهلال
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