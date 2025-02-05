رغم رحيله عن الفريق.. مرموش لاعب الشهر بآينتراخت فرانكفورت

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت حصول لاعبه السابق عمر مرموش على جائزة لاعب الشهر بالفريق.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

آينتراخت فرانكفورت

وحصل مرموش على الجائزة على الرغم من رحيله عن الفريق والانضمام إلى مانشستر سيتي.

الجائزة جاءت عن شهر يناير والذي لعب مرموش حتى منتصفه تقريبا بصفوف فرانكفورت قبل الرحيل عن الفريق.

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وجاء إعلان فرانكفورت عن الجائزة تحت عنوان "مرة واحدة أخيرة".

ولعب مرموش مباراتين برفقة فرانكفورت وخلالهما سجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

وشارك مرموش في مباراتين مع مانشستر سيتي حتى الآن.

وحصل النجم المصري على جائزة لاعب الشهر في 3 أشهر خلال الموسم الحالي مع فرانكفورت، كما حصل مرة على جائزة لاعب الشهر بالدوري الألماني.

ووقع مرموش على عقد لمدة 5 مواسم ونصف مع مانشستر سيتي.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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