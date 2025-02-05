دوري NBA - بوسطن يهزم كليفلاند.. وليكرز يفوز تحت أنظار لوكا لأول مرة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش لاعب لوس أنجلوس ليكرز

فاز بوسطن سيلتيكس على كليفلاند كافاليرز في قمة القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA بنتيجة 112-105.

وواصل بوسطن سيلتيكس تفوقه على كليفلاند وهزمه للمرة الثانية هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

ورغم الخسارة إلا أن كليفلاند لا يزال متصدرا لجدول ترتيب القسم الشرقي في NBA ويأتي بعده بوسطن سيلتيكس.

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المباراة شهدت تألق دونفان ميتشيل نجم كليفلاند الذي سجل 31 نقطة، على الجانب الآخر سجل جايسون تايتوم نجم بوسطن 22 نقطة.

وخسر دالاس مافريكس أمام منافسه فيلادلفيا سيفيتي سيكسرز بنتيجة 118-116 في أول مباراة له بعد رحيل نجمه لوكا دونشيتش.

وشهدت المباراة تواجد أنتوني ديفيز مع فريقه دالاس مافريكس ولكنه لم يشارك بعد انتقاله منذ أيام قادما من لوس أنجلوس ليكرز.

على الجانب الآخر عاد جويل إمبيد نجم فيلادلفيا من الإصابة وشارك في المباراة وسجل 29 نقطة.

وكان أفضل المسجلين في المباراة هو تايريس ماكسي نجم فيلادلفيا.

وشاهد لوكا دونشيتش المنضم حديثا إلى لوس أنجلوس ليكرز في أقوى صفقة حدثت في NBA قادما من دالاس مافريكس فوز فريقه على لوس أنجلوس كليبرز.

وفاز ليكرز بدربي لوس أنجلوس بنتيجة 122-97، في مباراة شهدت تألق ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة.

NBA لوس أنجلوس ليكرز لوكا دونشيتش
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