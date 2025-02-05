كاسياس يكسر صمته وينفي علاقته بممثلة إباحية

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

إيكر كاسياس - بورتو - حساب دوري أبطال أوروبا

كسر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق صمته بشأن الشاعات التي أشارت إلى أنه على علاقة مع إحدى ممثلات الأفلام الإباحية.

وظهرت أحد ممثلات الأفلام الإباحية في الفترة الماضية وقالت إنها على علاقة مع قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق.

وذلك خلال لقاء تليفزيوني لها الأسبوع الماضي.

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كما هاجمت كاسياس وقالت إنه بخيل وغير كريم على الإطلاق وأنها تمتلك رسائل صوتيه منه أرسلها لها.

الأمر الذي أدى إلى أن ينشر كاسياس بيانا عبر حساباته الرسمية وجاء كالآتي:

ألعب كرة القدم منذ أن كان عمري 14 عاما وهي مسيرة منحتني العديد من الأفراح وربما أعظمها وأكثرها فخرا هو تلقي الدعم والحب من الجمهور.

ولكن هذا الأمر أثار اهتمامي بجوانب من حياتي الخاصة التي كنت أرغب دائما في إبقائها بعيدة عن دائرة الضوء الإعلامية لأنها تنتمي إلى خصوصيتي الصارمة.

ورغم هذا الاهتمام لم أتفاوض قط بشأن حياتي الخاصة ولم أمنح أي حقوق حصرية ولم أستفد مما أعتبره أكثر شخصية وتحفظا والأكثر من ذلك أنني طلبت دائما الاحترام وابتعدت عن النميمة والشائعات والتكهنات.

من الصعب أن أقبل أن بعض الأشخاص يذهبون إلى البرامج للحديث عني أو عن محيطي دون أي اعتبار، ويتم بث مقاطع فيديو سيئة الذوق ويشعر أي شخص دون أي علم بالأمر بالحق في التعليق والتكهنات والآراء من أي نوع حول حياتي الشخصية بتجاهل تام ومهاجمة خوصيتي وشرفي.

لقد وصل الوضع إلى حد لا يمكن تحمله ولن أسمح بعد الآن بالتدخل في حياتي الخاصة أو بالتصرفات التي تنتهك شرفي، وأتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ردا على ذلك.

واعتزل إيكر كاسياس كرة القدم في عام 2020 عندما كان لاعبا في بورتو وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية أدت إلى إجباره على اعتزال الكرة.

وقضى كاسياس البالغ من العمر 43 عاما مسيرته الكروية بالكامل مع ريال مدريد وحتى عام 2015، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي.

إيكر كاسياس ريال مدريد
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