أيندهوفن يستعير مالاسيا من مانشستر يونايتد

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن تعاقده مع تيريل مالاسيا لاعب مانشستر يونايتد.

وانضم اللاعب إلى أيندهوفن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وعاد مالاسيا إلى هولندا من جديد بعد أن سبق له اللعب بصفوف فينورد.

وانضم مالاسيا إلى مانشستر يونايتد في 2022.

صاحب الـ 24 عاما تعرض لإصابة طويلة غاب على أثرها عن أغلب فترات الموسم.

ولم يشارك مالاسيا سوى في 9 مباريات منذ بداية الموسم ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وبشكل عام لم يصنع مالاسيا أو يسجل أي هدف خلال 47 مباراة بقميص الفريق وتوج مع الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية بعام 2023.

ويحتل أيندهوفن صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين عن أياكس صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.