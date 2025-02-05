مواعيد مباريات الأربعاء 5 فبراير - ريال مدريد ضد ليجانيس.. ونصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 10:43
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم جولة إياب دور قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما تستأنف مباريات كأس ملك إسبانيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير والقنوات الناقلة.
نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
نيوكاسل × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس ملك إسبانيا
ليجانيس × ريال مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس إيطاليا
ميلان × روما.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كأس ألمانيا
باير ليفركوزن × كولن.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.
كأس فرنسا
تولوز × جنيجان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
ستراسبورج × أنجيه.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
برويتشين × نيس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
كانيه × ديفييس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
كأس هولندا
بي إس في أيندهوفن × فينورد.. 7:45 مساء.
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