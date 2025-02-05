مواعيد مباريات الأربعاء 5 فبراير - ريال مدريد ضد ليجانيس.. ونصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد سالزبورج - دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم جولة إياب دور قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما تستأنف مباريات كأس ملك إسبانيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير والقنوات الناقلة.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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نيوكاسل × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

ليجانيس × ريال مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس إيطاليا

ميلان × روما.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس ألمانيا

باير ليفركوزن × كولن.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

كأس فرنسا

تولوز × جنيجان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

ستراسبورج × أنجيه.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

برويتشين × نيس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

كانيه × ديفييس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس هولندا

بي إس في أيندهوفن × فينورد.. 7:45 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس ملك إسبانيا كأس الرابطة الإنجليزية ريال مدريد مواعيد مباريات الأربعاء
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