مواعيد مباريات الأربعاء 5 فبراير - ريال مدريد ضد ليجانيس.. ونصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق اليوم جولة إياب دور قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما تستأنف مباريات كأس ملك إسبانيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير والقنوات الناقلة.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

ليجانيس × ريال مدريد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس إيطاليا

ميلان × روما.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس ألمانيا

باير ليفركوزن × كولن.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

كأس فرنسا

تولوز × جنيجان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

ستراسبورج × أنجيه.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

برويتشين × نيس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

كانيه × ديفييس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس هولندا

بي إس في أيندهوفن × فينورد.. 7:45 مساء.

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