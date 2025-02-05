الزمالك يعلن إجراء المثلوثي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - بعثة الزمالك

أعلن محمد أسامة طبيب فريق الزمالك إجراء حمزة المثلوثي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وخضع المثلوثي لجراحة الرباط الصليبي بالركبة اليمنى في ألمانيا بواسطة المنظار الجراحي.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي أن حمزة المثلوثي أجرى جراحة ناجحة للرباط الصليبي وحالته الطبية جيدة.

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ويبدأ المثلوثي مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

صاحب الـ 32 عاما انتهى موسمه مع الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت.

ولم يتخذ مسؤولو الزمالك قرارا برفع اسم حمزة المثلوثي من قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رفع اسم اللاعب من قائمة الأبيض في يناير الجاري مرتبط بضم لاعبين أجانب.

ويمتلك الزمالك مقعدا أجنبيا شاغرا إذ يضم الفريق كل من التونسي المثلوثي والمغربي محمود بنتايك والتونسي سيف الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك.

وفي حال ضم الزمالك ثنائي أجنبي في سوق الانتقالات الجارية فإن النادي سيرفع اسم المدافع التونسي من القائمة بعد الاتفاق معه.

الزمالك حمزة المثلوثي الرباط الصليبي
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