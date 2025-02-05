الدكش لـ في الجول: أحلم بالنجاح مع الأهلي واللعب في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 00:11

كتب : رضا السنباطي

مصطفى الدكش - لاعب الأهلي

يحلم مصطفى الدكش لاعب الأهلي المعار من دلفي بالنجاح مع الفريق الأحمر.

وأعلن نادي دلفي انتقال لاعبه مصطفى الدكش إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الدكش لاعب الأهلي المعار من دلفي لـ FilGoal.com: "خضت فترة معايشة مع فريق 20 عاما بالنادي الأهلي لمدة 3 أيام، وظهرت بمستوى جيد فقرروا ضمي لمدة 6 أشهر".

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وأضاف "بدأت مسيرتي كجناح أيمن قبل أن يقرر أحد المدربين تغيير مركزي إلى قلب الدفاع بسبب قدرتي على بناء الهجمات بشكل جيد".

وتابع "ربيع ياسين أشاد بقدراتي وأبلغني بالحصول على الفرصة في أقرب وقت، والتعاون بين الأهلي ودلفي سهل إجراءات انتقالي".

وأتم "مثلي الأعلي محمد عبد المنعم وأتمنى النجاح مع الأهلي والاحتراف أوروبيا بالدوري الانجليزي".

ويبلغ من العمر مصطفى الدكش 18 عاما ويشارك مع الفريق الأول.

أحمد رمزي المدرب السابق لدلفي قال عن الدكش لـ FilGoal.com: "مصطفى صلاح الدكش بدأ معي في الاكاديمية في عمر 6 سنين وهذا العمر يحتاج الطفل خلاله للأساسيات وتعلم التمركز الصحيح وفي عمر 11 عام كان الاتحاد السكندري يرغب في ضمه"

"الدكش شارك معي في كل مراكز الملعب نظرا لاجادته القدم اليمنى واليسرى فشارك مهاجم وجناح وظهير أيمن وأيسر حتى استقر في الدفاع . أرى بأنه يشبه ابراهيم سعيد لسرعته وقوته الجسدية".

"كان يسمى مصطفى ديشا ولكن نظرا لطبيعة لعبه وتحديه للنافس "مثلا يا أنا يا أنت في الملعب تم تسميته الدكش ".

لا يتوفر وصف.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "اللاعب يمتلك موهبة جيدة وقضى فترة معايشة في الأهلي وأقنع المسؤولين قبل أن يتم الموافقة على استعارته".

وأكمل "وفي حالة ظهور اللاعب بشكل مميز مع فريق الشباب في الأهلي سيتم التعاقد معه بشكل نهائي".

ويرعى الأهلي نادي دلفي الذي يشارك في دوري القسم الثاني ب، ويتولى تدريبه ربيع ياسين نجم الأحمر السابق.

الأهلي دلفي
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