خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 23:17

كتب : عمرو نبيل

مازن ياسر لاعب الجونة

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر جناح الفريق الشاب.

الجناح الأيمن صاحب الـ 21 عاما يلعب مع الفريق الأول للجونة منذ بداية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه مع الجونة من أجل ضم مازن ياسر.

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وخاض مازن ياسر 7 مباريات الموسم الجاري مع الجونة بواقع 294 دقيقة.

ومن المقرر إعلان انضمام مازن ياسر إلى سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشارك مازن مع الجونة خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وخلالها سجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

من هو مازن ياسر؟

يشغل مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، ومن مواليد 2003.

بدأ مسيرته في أكاديمية الأهلي واستمر بها 4 أشهر فقط ثم خضع لاختبار الناشئين وانضم للفريق من 2010 وحتى 2016.

وانتقل للجونة واستمر معهم حتى 2021، حيث انتقل إلى هوراكان الإسباني ثم عاد للجونة مجددا.

ظهر لأول مرة الموسم الجاري مع الفريق منذ يناير 2024 واستطاع تسجيل أول أهدافه الرسمية في الدوري ضد فاركو.

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