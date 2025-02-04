خبر في الجول – ميشالاك يشكو الزمالك في فيفا بسبب تدربه منفردا

يدرس البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك التقدم بشكوى ضد ناديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كونراد ميشالاك النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن كونراد ميشالاك يدرس تقديم شكوى إلى فيفا ضد الزمالك بسبب خوضه للتدريبات بشكل منفرد في الأيام الماضية.

وأن كونراد ميشالاك رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

ميشالاك يلعب في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

وقرر كريستان جروس المدير الفني للزمالك استبعاد ميشالاك من التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية. ولم يدخل قائمة الفريق في مباراة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.