بارادو الجزائري: الزمالك تقدم بـ 3 عروض لضم بولبينة.. وهذا موقف اللاعب

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - بارادو الجزائري

كشف أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة هداف الفريق.

ويسعى الزمالك لمواصلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما ضم الثنائي أحمد حسام ومحمود جهاد.

وقال أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري عبر أون تايم سبورتس: "الزمالك دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم عادل بولبينة لاعب الفريق. نملك عروضا آخرى من أوروبا والشرق الأوسط والجزائر لضم اللاعب".

أخبار متعلقة:
بارادو: الزمالك يهتم كثيرا بـ بولبينة.. وهذا قرار اللاعب بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. بارادو الجزائري يرفض رحيل عادل بولبينة في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري بولبينة

وأضاف "الزمالك تقدم بعرض أول وثان ولكن العرض الثالث الذي وصلنا اليوم كان جديا للغاية. نحن ندرس عرض الزمالك وكذلك العروض الآخرى قبل اتخاذ القرار النهائي".

وشدد "الزمالك يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة. لم يصلنا أي عروض من أندية مصرية باستثناء عرض الزمالك".

وأتم "اللاعب بالطبع يفضل الاحتراف الأوروبي لكنه لا يرفض اللعب في الزمالك، وإذا ما تم انتقاله سيقدم الإضافة الفنية بكل تأكيد نظرا لقدراته الفنية الكبيرة".

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ZETCERAM ZET CERAM មន falenceries fatenceries ج که Bum‏'‏‏

عادل بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 12 هدفا عقب مرور 15 جولة وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه. بولبينة في آخر 8 مباريات خاضهم بالدوري الجزائري نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

بولبينة صاحب الـ 21 عاما خاض بشكل عام 16 مباراة مع بارادو في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في 15 هدفا إذ سجل 12 وصنع 3 آخرين.

عادل بولبينة بارادو الزمالك
نرشح لكم
الزمالك يعلن إجراء المثلوثي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي جدو: بيراميدز ليس عدو الأهلي.. ولو كان كولر حكما لما طرد توفيق الدكش لـ في الجول: أحلم بالنجاح مع الأهلي واللعب في الدوري الإنجليزي خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر خبر في الجول – ميشالاك يشكو الزمالك في فيفا بسبب تدربه منفردا بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين
أخر الأخبار
الزمالك يعلن إجراء المثلوثي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
جدو: بيراميدز ليس عدو الأهلي.. ولو كان كولر حكما لما طرد توفيق 2 ساعة | الدوري المصري
الدكش لـ في الجول: أحلم بالنجاح مع الأهلي واللعب في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الكرة المصرية
إبراهيموفيتش يكشف سبب تخلي ميلان عن بن ناصر لمارسيليا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر 3 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – ميشالاك يشكو الزمالك في فيفا بسبب تدربه منفردا 3 ساعة | الدوري المصري
بارادو الجزائري: الزمالك تقدم بـ 3 عروض لضم بولبينة.. وهذا موقف اللاعب 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر