بارادو الجزائري: الزمالك تقدم بـ 3 عروض لضم بولبينة.. وهذا موقف اللاعب

كشف أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة هداف الفريق.

ويسعى الزمالك لمواصلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما ضم الثنائي أحمد حسام ومحمود جهاد.

وقال أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري عبر أون تايم سبورتس: "الزمالك دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم عادل بولبينة لاعب الفريق. نملك عروضا آخرى من أوروبا والشرق الأوسط والجزائر لضم اللاعب".

وأضاف "الزمالك تقدم بعرض أول وثان ولكن العرض الثالث الذي وصلنا اليوم كان جديا للغاية. نحن ندرس عرض الزمالك وكذلك العروض الآخرى قبل اتخاذ القرار النهائي".

وشدد "الزمالك يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة. لم يصلنا أي عروض من أندية مصرية باستثناء عرض الزمالك".

وأتم "اللاعب بالطبع يفضل الاحتراف الأوروبي لكنه لا يرفض اللعب في الزمالك، وإذا ما تم انتقاله سيقدم الإضافة الفنية بكل تأكيد نظرا لقدراته الفنية الكبيرة".

عادل بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 12 هدفا عقب مرور 15 جولة وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه. بولبينة في آخر 8 مباريات خاضهم بالدوري الجزائري نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

بولبينة صاحب الـ 21 عاما خاض بشكل عام 16 مباراة مع بارادو في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في 15 هدفا إذ سجل 12 وصنع 3 آخرين.