مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس

كشف الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع ريال مدريد لضم نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وترددت أنباء عن رغبة أهلي جدة في ضم فينيسيوس جونيور لتدعيم صفوف الفريق.

وقال يايسله عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "إنها مجرد شائعات حاليا، فينيسيوس جونيور أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، وبالتأكيد إضافة لأي فريق، وأتمني أن ننجح في ضمه في يوم من الأيام خلال الفترة القادمة".

وتابع:" حدثت أمور كثيرة بشأن رحيلي عن أهلي جدة خلال الفترة الماضية، ولكن ما أستطيع تأكيده أنني سعيد بثقة الإدارة في شخصي، واستمراري مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وضمن أهلي جدة التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على السد القطري 3-1، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول للمسابقة.

صحيفة سبورت الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن أهلي جدة يرغب في ضم فينسيوس جونيور.

ويمتد تعاقد فينسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى صيف 2026.