بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - مارسيل كولر

أصدر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بيانا يوضح خلاله حقيقة تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة كيكر الألمانية بشأن بعض الأمور في الحياة المصرية.

وجاء بيان كولر كالآتي:

في الأيام الأخيرة، كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها والتي للأسف لم تُترجم بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي. أود توضيح ما يلي:

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احترام الدين: لدي أقصى درجات الاحترام للإيمان الإسلامي للاعبي فريقي ولكل الشعب المصري. كان تعليقي حول جدول التدريبات متعلقًا فقط بالتخطيط التنظيمي ولم يكن بأي حال من الأحوال حُكمًا على الممارسات الدينية.

جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي: أنا معجب بشدة بالشغف والدعم المذهلين اللذين يقدمهما مشجعو الأهلي لناديهم. كان هدفي من التصريح فقط تسليط الضوء على أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم أولويات مالية – لكن هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حبهم للنادي الأهلي أو لكرة القدم.

من المهم بالنسبة لي أن لا يُساء فهم كلماتي. أنا فخور بكوني جزءًا من هذا النادي العظيم وسأواصل العمل بجد مع لاعبي فريقي.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل، وذلك في الجولة 12 من الدوري المصري.

وفاز الأهلي على مودرن سبورت 3-1 في المباراة السابقة من الدوري.

الأهلي مارسيل كولر الدوري المصري
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