أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين

يثق أحمد حسام مدافع الزمالك الجديد في قدرة فريقه على المنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.

أحمد حسام النادي : الزمالك الزمالك

وانضم حسام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من الجونة.

وقال أحمد حسام لاعب الزمالك عبر موقع ناديه الرسمي: "الزمالك تفاوض معي مرتين سابقتين لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. مباراة الزمالك أمام الجونة قد تكون من أسباب حسم الصفقة هذه المرة وكان هناك تحرك أسرع بعد المباراة خاصة بعد إصابة حمزة المثلوثي الذي أتمنى له الشفاء العاجل"

وأضاف "المنافسة مع لاعبي خط الدفاع بالفريق ستكون قوية من أجل مصلحة الفريق، وأي لاعب جاهز يشارك والمهم أن يحقق الفريق الانتصارات. قلب الدفاع هو مركزي الأساسي لكنني اشارك في بعض الأحيان بمركز الظهير الأيسر لإجادتي اللعب بالقدم اليسرى".

وأوضح "تدربت مع عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي أمثال حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وحسام أشرف وسيساعدوني على التأقلم بشكل أسرع مع الزمالك".

وأتم "طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، خاصة وأن الزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والجماهير تطمع في حصد كل البطولات وسنسعى لإسعادهم".

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وتعتبر هذه الصفقة هي الثانية للأبيض، إذ أعلن تعاقده مع محمود جهاد لاعب فاركو.

وجاء تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 11 مليون جنيه قيمة انتقاله من الجونة.

ويحصل الجونة على 6 ملايين جنيه نقدا بالإضافة إلى 5 ملايين على أقساط.

صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل هدفا جاء في شباك الزمالك وصنع آخر.

من هو أحمد حسام؟

قلب دفاع وظهير أيسر الجونة تدرج في صفوف فرق الشباب وصولا للفريق الأول وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز.

انضم لقائمة منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين في 2020 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بتونس بعد إصابة مجموعة من اللاعبين حينها بفيروس كورونا.