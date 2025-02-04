كرة نسائية - ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي ضم المصرية ليلى البحيري إلى صفوف فريقها ضمن تدعيمات كرة القدم النسائية.

وكانت ليلى البحيري -21 عاما- تلعب ضمن صفوف فريق يو سي إيرفين الأمريكي قبل أن تنتقل إلى نورشيلاند الدنماركي.

ولعبت ليلى في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 مواسم بعد مشوارها في مصر مع فريقي الجونة ووادي دجلة.

وانتقلت ليلى للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في سن 17 عاما.

وقال محمد وصفي الرئيس التنفيذي لمجموعة رايت تو دريم مصر " انضمام ليلى البحيري إلى صفوف نورشيلاند هو خطوة جديدة، تؤكد نجاح استراتيجية مجموعة رايت تو دريم في خلق الفرص للشباب والفتيات للاحتراف في أوروبا."

وأضاف وصفي "الفلسفة التي يتبعها سير محمد منصور رئيس مجموعة رايت تو دريم تهدف إلى تنمية المواهب الناشئة في كرة القدم المصرية ومنح الفرص للشباب للمشاركة في النموذج الملهم الذي تتبعه مجموعة رايت تو دريم العالمية. احتراف ليلى البحيري في نورشيلاند هو مجرد خطوة، ونأمل ان يتبعها المزيد من اللاعبين واللاعبات في المستقبل القريب".

ولعبت ليلى البحيري لمنتخبات مصر تحت 17 وتحت 20 سنة، قبل أن تنضم لمنتخب مصر الأول الذي مثلته في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وتعد ليلى البحيري أحد المواهب المميزة في كرة القدم النسائية المصرية، حيث حققت لقب أفضل لاعبة شابة في مصر أكثر من مرة قبل انتقالها للعب والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما قدمت مستويات مميزة مع فريقها UC ايرفاين قبل أن تخطو خطوة جديدة بالانضمام إلى نورشيلاند الدنماركي.

وتمتلك مجموعة رايت تو دريم نادي نورشيلاند الدنماركي.