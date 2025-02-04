كرة سلة - الثاني على التوالي.. انتصار صعب لسيدات مصر أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 20:42

كتب : محمد سمير

هالة شعراوي - منتخب سيدات مصر كرة سلة

نجح منتخب سيدات مصر لكرة السلة في تحقيق الفوز على أوغندا بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتضم تصفيات المنطقة الخامسة كل من مصر وأوغندا وكينيا وبوروندي وجنوب السودان.

وتغلب منتخب سيدات مصر على أوغندا بنتيجة 65-62 في مباراة مثيرة لم تحسم إلا في الثواني الأخيرة.

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وتستضيف صالة حسن مصطفى تصفيات المنطقة الخامسة حتى 7 فبراير الجاري، ويتأهل بطل التصفيات لأمم إفريقيا 2025.

وكانت رنيم الجداوي اللاعبة الأكثر تسجيلا للنقاط بـ 20 نقطة بينما نادين السلعاوي جاءت في المركز الثاني بـ 19 نقطة.

ويضم منتخب أوغندا بين صفوفه الأمريكية باجي روبنسون والتي حصلت على الجنسية للمشاركة مع المنتخب الأوغندي.

وتضم قائمة سيدات مصر لكرة السلة كلا من: نادين سلعاوي - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - فريدة وائل - إنجي صلاح - أسرار ماجد - هالة شعراوي - ملك هشام - آية الفقي - نور طلعت - يارا أسامة.

ويأتي جدول سيدات مصر المتبقي كالآتي:

5 فبراير - راحة

6 فبراير - مصر × جنوب السودان

7 فبراير - مصر × كينيا

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ورواندا ومالي والكاميرون تأهلها بالفعل.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

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