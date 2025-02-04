جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

الزمالك جمال حمزة

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق أسباب انهيار الجيل الذهبي الذي حصد العديد من البطولات مع الفريق الأبيض.

وكان حمزة أحد نجوم الزمالك في الجيل الذهبي الذي حقق العديد من البطولات في الفترة من 2000-2004 قبل أن يتراجع في السنوات التالية.

وقال جمال حمزة عبر بودكاست الفراودة: "انهيار الجيل الذهبي للزمالك بعد حصد كل البطولات؟ البداية جاءت من إدارة النادي التي كانت تشهد صراعات شديدة ولم يتوفر أي نوع من انواع الاستقرار".

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وأضاف "لم نحصل في موسم 2005-2006 على أي مستحقات، وبدأنا في الموسم التالي بالحصول على جزء من هذه المستحقات "اللي كان بيصحى بدري ويروح البنك كان بيلحق يصرف قبل الرصيد ما يخلص".

وتابع "الأمور كانت صعبة للغاية لدرجة عدم توافر كرات للتدريب، وقام أحمد رمزي (مدير الكرة آنذاك) في شراء كرات على حسابه الشخصي".

وشدد "لا أعرف من كان المسؤول عن التعاقدات بالزمالك حينها. رحلت أسماء بحجم حسام وإبراهيم حسن وبشير التابعي ومدحت عبد الهادي وحسام عبد المنعم، ولم يتم تعويضهم بلاعبين بنفس الحجم".

وأتم "تم تسميتي مع حازم إمام ومحمد أبو العلا وعبد الواحد السيد بـ"شلة المعلمين" وحملونا مسؤولية تراجع النتائج، كيف ذلك؟ والزمالك تعاقد مع لاعبين مثل كينج ساني والبرتغالي أديسون وأسماء لم تكن على قدر اللعب بفريق بحجم الزمالك".

جمال حمزة لعب في صفوف الزمالك بين عامي 1999-2009، وحقق مع الفريق 3 ألقاب للدوري المصري ولقب دوري أبطال إفريقيا.

كما فاز حمزة مع الزمالك بلقبين لكاس مصر ولقب كأس الكؤوس الإفريقية ولقب للسوبر الإفريقي.

منتخب مصر

وعن استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في بطولات أعوام 2006 و2008 و2010 التي توج بها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة، قال حمزة: "أريد دائما أن يكون لي دور مع الفريق. حسن شحاتة كان يفضل مجموعة من لاعبي الأهلي بالإضافة إلى لاعبي منتخب الشباب الذي كان يدربه لقدرتهم على تنفيذ الجزء الخططي الخاص به"

"لم ألومه على اختيارته لأن المدير الفني الذي كان يتم محسابته في النهاية، وخاصة أنه حقق نجاحات كبيرة، لكنني أرفض التواجد دون أن ألعب دورا لذلك كنت بعيدا رغم تواجدي في معظم المعسكرات التي تسبق البطولات".

جمال حمزة كان أحد نجوم منتخب الشباب الذي حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

وعلى مستوى الفريق الأول لمنتخب مصر لعب حمزة 18 مباراة وسجل 4 أهداف.

جمال حمزة الزمالك الدوري المصري
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