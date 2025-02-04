بعد ختام دور الـ32.. مواعيد المباريات المتبقية من ثمن نهائي كأس مصر رغم تأهل أربعة فرق

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

كأس مصر

اختتمت منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بعدما حسم بيراميدز تأهله.

وأقيمت مساء اليوم الثلاثاء آخر مباراتين من دور الـ 32 بتأهل المصري وبيراميدز، بعد تأجيل مباراتيهما بسبب المشاركة في البطولات القارية.

واكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر الذي تأهل منهم بالفعل أربعة فرق خلال الأيام الماضية.

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وتأهلت فرق إنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة والجونة إلى ربع النهائي في انتظار المباريات الأربعة المتبقية.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

إنبي 1-0 الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا 2-0 طلائع الجيش

سموحة 1-0 زد

الجونة 3-1 تيم إف سي

الجمعة 7 مارس - الزمالك × مودرن سبورت - 9:30 مساء

الجمعة 7 مارس - البنك الأهلي × المصري - 9:30 مساء

السبت 8 مارس - بيراميدز × المقاولون العرب - 9:30 مساء

السبت 8 مارس - غزل المحلة × فاركو - 9:30 مساء

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ربع النهائي "لم تتحدد مواعيده حتى الآن"

سموحة × المتأهل من مواجهة الزمالك ضد مودرن سبورت (1)

سيراميكا كليوباترا × الجونة (2)

إنبي × المتأهل من مواجهة بيراميدز ضد المقاولون العرب (3)

الفائز من غزل المحلة ضد فاركو × المتأهل من البنك الأهلي ضد المصري (4)

نصف النهائي

المتأهل من مباراة (1) × المتأهل من مباراة (2)

المتأهل من مباراة (3) × المتأهل من مباراة (4)

كأس مصر بيراميدز ربع النهائي ثمن النهائي
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