عبدالرحمن جبنة لـ في الجول: متفائل بالفترة المقبلة مع غزل المحلة.. وبابافاسيليو أبلغني بهذا الأمر

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 19:29

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - عبد الرحمن خالد جبنة

يرى عبد الرحمن خالد جبنة لاعب غزل المحلة أن الفترة المقبلة ستشهد ظهوره بشكل جيد مع غزل المحلة.

عبد الرحمن خالد

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وانضم جبنة لصفوف غزل المحلة قادما من الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جبنة رحل عن الاتحاد السكندري بسب عدم قناعة بابافاسيليو مدرب الفريق بقدراته لكن المدرب القبرصي رحل عن الاتحاد واجتمع مع جبنة مجددا في غزل المحلة.

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وقال عبد الرحمن جبنة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com:"بابافاسيليو تحدث معي بشكل جيد وأخبرني أنه ينتظر مني الظهور بشكل جيد خلال المباريات المقبلة".

وأضاف "متفائل بالفترة المقبلة مع غزل المحلة، وما زال لدي طموح أريد تحقيقه خلال مسيرتي مع كرة القدم".

وأتم "جمهور غزل المحلة استقبلني بشكل جيد ويحاول دائما رفع الحالة المعنوية للاعبي الفريق، نعمل بكل جهد من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة في النتائج".

عبد الرحمن جبنة سبق له اللعب مع المقاولون العرب والعربي الكويتي والاتحاد قبل الانتقال لغزل المحلة.

عبد الرحمن خالد جبنة غزل المحلة المقاولون
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