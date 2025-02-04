بيراميدز آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي المنصورة بثلاثية

بات فريق بيراميدز آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي المنصورة في دور الـ 32.

وتغلب بيراميدز على المنصورة بثلاثة أهداف دون مقابل بينهم هدفين في الوقت بدل من الضائع.

سحل أهداف بيراميدز كل من مهند رشاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 21، وقتل يوسف أوباما اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92 قبل أن يضيف مروان حمدي الثالث في الدقيقة 96.

وشهد اللقاء غياب أكثر من لاعب أساسي بفريق بيراميدز بعد قرار كرونسلاف يوريتشيتش في راحة الأساسيين.

وأدار اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي تحكيميا، شاهندة المغربي.

ويصعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في ثمن النهائي يوم السبت 8 من شهر مارس المقبل.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لمقابلة إنبي في ربع النهائي بالمباراة التي لم يتم تحديدها بعد.

وبدأ اللقاء بضغط من بيراميدز بحثا عن التسجيل المبكر مع اعتماد المنصورة على الهجمات المرتدة.

وتعرض كريم حافظ لإصابة قوية في الرأس بالدقيقة التاسعة لكن عاد مجددا للمشاركة بعد تلقي العلاج.

وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 21 بعد عرضية أرضية من مروان حمدي، فشل مهند رشاد لاعب المنصورة في تشتيتها لتسكن بالخطأ في مرمى فريقه.

وتعرض النيجيري صديق أوجولا لإصابة في الركبة بالدقيقة 27 ليتم استبداله ومشاركة أحمد عاطف قطة.

وأهدر عبد الرحمن مجدي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتواصل ضغط بيراميدز على المنصورة في الشوط الثاني مع استماتة الضيوف دفاعيا.

ولم ينجح المنصورة في خطف التعادل ليحسم بيراميدز تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر.

وحسم يوسف أوباما نتيجة اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة 92، قبل أن يضيف مروان حمدي الثالث برأسية في الدقيقة 96.

فريق بدون مدرب

وشهد اللقاء غياب علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة عن قيادة فريقه.

وقاد ياسر عبد الواحد المدرب العام فريق المنصورة كمدير فني للفريق.

وحدثت أزمة بين مجلس إدارة النادي وعلاء نوح مدرب الفريق قبل مواجهة بيراميدز.

ورفض علاء نوح طلب الإدارة بعدم سفر كريم وجدي مما أدى إلى عدم سفره وتكليف ياسر عبد الواحد بإدارة الفريق بدلا منه.

موقف مروان حمدي

كشف مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com بأحقية مشاركة مروان حمدي مهاجم الفريق أمام المنصورة في بطولة الكأس.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت يوم 28 ديسمبر الماضي إيقاف مروان حمدي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز والتي جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي.

ولعب مروان حمدي أساسيا في تشكيل بيراميدز أمام المنصورة والمقامة ملعب الدفاع الجوي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

واستفسر نادي بيراميدز على أحقية مشاركة مروان حمدي ورد اتحاد الكرة بأن العقوبة مقتصرة على بطولة الدوري فقط.

وغاب مروان حمدي عن مباريات الجونة وغزل المحلة، وزد، والأهلي والزمالك.

ويغيب مروان عن مواجهة سموحة المقبلة في الدوري يوم 7 من شهر فبراير الجاري.