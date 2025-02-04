تحويل واقعة عضو الإسماعيلي للجنة الانضباط وإيقاف قندوسي ضمن عقوبات رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 11 من مسابقة الدوري وفقا للائحة المخالفات والعقوبات لموسم 2024 - 2025.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي

وشهدت العقوبات تحويل تقريري حكم ومراقب مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

وكان أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي قد تعدى على نادر قمر الدولة حكم اللقاء.

بينما تم إيقاف أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 3 مباريات بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش:

تحويل تقريري حكم ومراقب المباراة إلى لجنة الانضباط لإتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

إيقاف محمد شعبان لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

سيراميكا كليوباترا وسموحة:

إيقاف أحمد رمضان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

مباراة بيراميدز والزمالك:

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر منسي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وحرس الحدود:

إيقاف عمر فتحي لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف مصطفى عادل لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد اف سي والمصري:

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

فاركو وغزل المحلة:

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجيت والاتحاد:

إيقاف حامد محمد لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر محمد لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.