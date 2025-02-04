بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة صديق أوجولا
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 19:03
كتب : بسام أبو بكر
كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز التشخيص المبدئي لإصابة صديق أوجولا لاعب فريقه.
صديق أوجولا
النادي : بيراميدز
وتعرض النيجيري أوجولا للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة المنصورة في كأس مصر ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه أحمد عاطف "قطة".
وجاءت إصابة أوجولا بعد اصطدام مع حارس مرمى المنصورة في الهدف الأول لفريقه.
وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز إن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو كدمة قوية في الركبة.
وأن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للوقوف على طبية إصابته بشكل أدق.
وكان أوجولا انضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.
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